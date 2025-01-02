غوتيريش يدين حادثة الدهس بمدينة نيو أورليانز الأمريكية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة حادثة الدهس التي وقعت بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، الأربعاء، وأدت إلى مقتل 15 شخصاً.

وأعرب غوتيريش في بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء، عن تعازيه لذوي الضحايا ولعامة الشعب الأمريكي. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى البالغ عددهم 30 شخصاً.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذ الهجوم في نيو أورليانز بولاية لويزيانا (جنوب) مواطن أمريكي. من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما.

وأفاد المكتب في بيان، بأن “جبار” نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وأنه عُثر على علم تنظيم “داعش” الإرهابي في السيارة.

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