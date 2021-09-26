غوتيريش يشيد بالدور الإيجابي للجزائر في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, بالدور المحوري والإيجابي للجزائر في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. مؤكدا دعمه الكامل لجهودها ومبادرتها.

وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية اليوم الأحد. أنه وخلال إستقبال الأمين العام للأمم المتحدة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, أمس السبت. على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76. فقد “إستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة. لا سيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية الحلول السلمية للازمات في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء”.

وأضاف البيان، أن اللقاء، تناول التحديات التي يواجهها مسار تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية وسبل تفعيل جهود الأمم المتحدة. لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. بهدف التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

من جهته أعرب الأمين العام, عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. مؤكدا دعمه الكامل لجهودها ومبادرتها”.

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