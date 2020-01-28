عاجل

غوتيريش يشيد بجهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح

الوطني
  • -
  • 0
غوتيريش يشيد بجهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح
بقلم مصطفى.ق

أبرز الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بجنيف، روح التعاون التي طبعت اشغال مؤتمر نزع السلاح تحت رئاسة الجزائر.

وأشاد بجهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح قائلا ان  المؤتمر طبعته “الرئاسة النشطة” للجزائر.

وتواصلت اليوم، اشغال مؤتمر نزع السلاح بجنيف للأسبوع الثاني برئاسة السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلباقي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية التي جرت اليوم بخطاب للأمين العام الاممي انطونيو غوتيريش القتها عنه الامينة العامة للمؤتمر ومديرة مكتب الأمم المتحدة بجنيف تاتيانا فالوفايا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764565

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com