غوتيريش يشيد بجهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح

أبرز الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بجنيف، روح التعاون التي طبعت اشغال مؤتمر نزع السلاح تحت رئاسة الجزائر.

وأشاد بجهود الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح قائلا ان المؤتمر طبعته “الرئاسة النشطة” للجزائر.

وتواصلت اليوم، اشغال مؤتمر نزع السلاح بجنيف للأسبوع الثاني برئاسة السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلباقي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية التي جرت اليوم بخطاب للأمين العام الاممي انطونيو غوتيريش القتها عنه الامينة العامة للمؤتمر ومديرة مكتب الأمم المتحدة بجنيف تاتيانا فالوفايا.