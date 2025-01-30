غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري للعلاج
بقلم م .فيصل
نشر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، طالب فيها بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري.
وذلك من أجل تلقي العلاج الطبي مع ضمانات بقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم.
وكتب غوتيريش: “لقد تأثرت بشدة بالشهادات وأعجبت بتفاني 4 أطباء أمريكيين عملوا في غزة”.
وأضاف غوتيريش في التعريدة: “يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم”.
I was deeply moved by the testimonies and impressed by the dedication of 4 American doctors that have worked in Gaza.
2,500 children must be immediately evacuated with the guarantee that they will be able to return to their families and communities. pic.twitter.com/X9VlRECWMu
— António Guterres (@antonioguterres) January 30, 2025
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