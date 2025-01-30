غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري للعلاج 

نشر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، طالب فيها بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري.

وذلك من أجل تلقي العلاج الطبي مع ضمانات بقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم.

وكتب غوتيريش: “لقد تأثرت بشدة بالشهادات وأعجبت بتفاني 4 أطباء أمريكيين عملوا في غزة”.

وأضاف غوتيريش في التعريدة: “يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم”.