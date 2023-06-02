غوتيريش يعرب عن إعتزازه بلقاءاته مع الرئيس تبون

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الجمعة جلسة عمل مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنيويورك.

وخلال اللقاء، نقل عطاف للأمين العام الأمم تحيات رئيس الجمهورية ودعمه التام لجهوده. ومساعيه الرامية لإنهاء الأزمات ونشر الأمن والإستقرار.

ومن جهته، أعرب غوتيريش عن إعتزازه باللقاءات التي جمعته برئيس الجمهورية. وبما لمسه من حرص على تعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف أمام ما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات في المرحلة الراهنة.

كما ثمن عاليا دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم استقرار كل من ليبيا ومالي. ومساهماتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة بأكملها.

وقد تم خلال هذه الجلسة، استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها. لاسيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025.

كما تطرق الطرفان إلى عديد الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتطورات السياسية في جمهورية مالي. على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.

فضلا عن الأزمات في ليبيا واليمن والسودان، ومساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي بغية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما اغتنم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج هذه الفرصة لإطلاع الأمين العام على حصيلة الرئاسة الجزائرية للدورة الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.