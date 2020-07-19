غوتيريش: 26 شخصا عبر العالم يملكون نصف ثروة الكرة الأرضية!

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نصف ثروات العالم يملكها 26 شخصا فقط.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن ذات المتحدث قوله خلال فعالية للاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا: “عدم المساواة ميزة عصرنا، 70 بالمئة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة غياب المساواة في الدخل والثروة”.

مضيفا أن “أغنى 26 شخصا في العالم يحوزون على ثروات تساوي ثروة نصف سكان العالم”.

وأشار غوتيريش، إلى أنه ولسد هذه الثغرات، يجب وضع ميثاق عالمي جديد يضمن توزيعا أوسع وأكثر إنصافا للسلطة والثروة والفرص، على المستوى الدولي.

وأورد ذات المتحدث: “يجب أن يستند النموذج الجديد للإدارة العالمية، إلى المشاركة الكاملة والشاملة والمتساوية في عمل المؤسسات العالمية، وإلا فإننا سنواجه قدرا أكبر من عدم المساواة وانعدام التضامن، على غرار ما نراه اليوم من خلال التشتت، في التصدي العالمي لوباء فيروس كورونا”.