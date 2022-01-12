غوتي: “أتمنى تتويجنا بالنجمة الثالثة رغم إدراكنا لصعوبة المهمة”

عبّر عضو المكتب الفيدرالي محمد غوتي، عن أمله في تتويج المنتخب الوطني بالنجمة الثالثة، رغم اعترافه بصعوبة مهمة الخضر.

وصرح محمد غوتي، حصريا لمبعوث “النهار” من العاصمة الكاميرونية دوالا: “أتمنى تتويج منتخبنا الوطني بالنجمة الثالثة”.

كما أضاف عضو المكتب الفيدرالي: “نحن نتمنى تحقيق ذلك رغم إدراكنا بأن الأمور صعبة، لكن ثقتنا كبيرة في بلماضي ولاعبيه الذين نتمنى لهم كل التوفيق”.

يذكر أن عضو المكتب الفيدرالي محمد غوتي، كان حاضرا بملعب “جابوما”، أين تابع مباراة الخضر، أمام سيراليون.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث جمال بلماضي عن هذه العثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم”. “كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية”. “علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

وأشار بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”. ورفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر، ولكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.