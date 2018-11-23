غوتي: “الإتهام الأكبر موجه للأهلي المصري وليس لعبيد شارف” !

دافع “محمد غوتي” رئيس لجنة التحكيم الجزائرية، عن الحكم “عبيد شارف”، بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للإتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم الجزائري مؤقتا عن ميادين كرة القدم.

وصرح غوتي للإذاعة الوطنية: “الاتهام الأكبر موجه لنادي الأهلي المصري وليس للتحكيم”.

وأضاف: “أنا متيقن أن عبيد شارف بريء، لكن هذا لا يعني أنه لم يخطأ في المباراة”.

وتابع: ” تلقينا مراسلة من الكاف تثبت توقيف عبيد شارف، توقيف مؤقت وهذا ما يدل أن الملف لا يوجد فيه أشياء خطيرة، لو كانت هناك أمور خطيرة لتوقف على المباشرة”.

وختم كلامه: “قدمنا طعن في التوقيف المؤقت، ولو كانت هناك أمور ملموسة لكان الحكم قد أوقف بصفة مباشرة وليس مؤقتا”.