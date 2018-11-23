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غوتي: “الإتهام الأكبر موجه للأهلي المصري وليس لعبيد شارف” !

الرياضة
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غوتي: “الإتهام الأكبر موجه للأهلي المصري وليس لعبيد شارف” !
بقلم أمير بهلول

دافع “محمد غوتي” رئيس لجنة التحكيم الجزائرية، عن الحكم “عبيد شارف”، بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للإتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم الجزائري مؤقتا عن ميادين كرة القدم.

وصرح غوتي للإذاعة الوطنية: “الاتهام الأكبر موجه لنادي الأهلي المصري وليس للتحكيم”.

وأضاف: “أنا متيقن أن عبيد شارف بريء، لكن هذا لا يعني أنه لم يخطأ في المباراة”.

وتابع: ” تلقينا مراسلة من الكاف تثبت توقيف عبيد شارف، توقيف مؤقت وهذا ما يدل أن الملف لا يوجد فيه أشياء خطيرة، لو كانت هناك أمور خطيرة لتوقف على المباشرة”.

وختم كلامه: “قدمنا طعن في التوقيف المؤقت، ولو كانت هناك أمور ملموسة لكان الحكم قد أوقف بصفة مباشرة وليس مؤقتا”.


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