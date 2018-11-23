غوتي: “التحكيم كان مقبولا خلال مرحلة الذهاب من البطولة”

اعتبر رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، في تقييم أولي لآداء الحكام في مرحلة الذهاب من المحترف الأول، أن المستوى كان مقبولا.

وصرح محمد غوتي، للإذاعة الوطنية في هذا الخصوص: “لكن كتقييم أولي، نقول أن التحكيم في مرحلة الذهاب، كان مقبولا، ويبقى أن الحكم مجرد بشر والأخطاء واردة دائما”.

وأضاف: “لا يمكن انكار وجود بعض الأخطاء الفادحة، خاصة فيما يخص ضربات الجزاء، أين تم معاقبة الحكام المتسببين في ذلك”.

وفيما يخص مرحلة العودة أوضح محمد غوتي: “سنستدعي الحكام لإجراء ملتقى تقييمي لمرحلة الذهاب، بالعودة للمباريات التي شهدت أخطاء تحكيمية، قصد تحسيسهم حكامنا، استعدادا لمرحلة العودة”.