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غوتي: “ظروف العمل هي سبب تراجع الحكام محليا وتألقهم دوليا”

الرياضة
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غوتي: “ظروف العمل هي سبب تراجع الحكام محليا وتألقهم دوليا”
بقلم كريم.تيغرمت

أرجع رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، تألق الحكام الجزائريين في الخارج مقارنة بآدائهم محليا للظروف المحيطة بعملهم.

وصرح محمد غوتي، لتلفزيون “النهار”: “عندما يدير حكامنا مباريات دولية نتلقى دائما تهنئة وإشادة بمردودهم، وهنا يتم انتقادهم”.

وأضاف: “قبل محاسبة الحكام على الأخطاء التي يرتكبونها، علينا أولا الإطلاع على الظروف التي يعملون فيها في الملاعب الجزائرية”.

وتابع: “صحيح أن هناك أخطاء تحكيمية، وستكون دائما، لكن هناك هيئة مختصة لمحاسبة الحكام، وليس من يتواجدون داخل الملاعب”.

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