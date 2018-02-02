غوتي: “كنت ضد تعيين ميال لإدارة مبارتين متتاليتين لإتحاد العاصمة”

أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم “محمد غوتي”، أنّ هيئته لم ترث أي برنامج معلوماتي من طرف المكتب الفيدرالي السابق لتعيين الحكام بصفة آلية.

وتطرق “غوتي” للمشاكل التي تواجهها اللجنة المركزية للتحكيم من خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة موضحا:

“لم نجد أي “لوجيسيال” على مستوى الفيدرالية عند إستلامنا زمام الأمور، وأنا بصدد تجهيز برنامج معلوماتي من أجل تعيين الحكام بصفة آلية”.

“واجهنا صعوبات كبيرة في الحصول على قاعدة بيانات خاصة بالحكام”.

وتطرق “غوتي” لقضية تعيين الحكم “ميال” لإدارة مبارتين متتاليتين لإتحاد العاصمة في منافسة كأس الجمهورية موضحا:

” كنت ضد قرار تعيين ميال لإدارة لقاء إتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، لكنه الأجدر لتحكيم هذا اللقاء، وطلبنا منه أن يركز جيدا خلال هذه المباراة”.