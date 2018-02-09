أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، محمد غوتي، أنّ العقوبة المسلّطة على الحكمين “حلالشي”و “صخراوي” سيتم تقليصها إلى شهر فقط وفقا لقوانين المكتب الفيدرالي.

وتحدث “غوتي” عن نتائج الإجتماع الطارئ الذي نظمته اللجنة المركزية للتحكيم يوم الإثنين الماضي للحد من الأخطاء التحكيمية موضحا:

“إجتمعنا بحكام النخبة وشجعناهم وطالبناهم بالتركيز في باقي المباريات، لأنهم كانو بحاجة إلى تشجيع نفسي، خصوصا أننا نمتلك بطولة صعبة التسيير فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “عملنا خلال هذا الإجتماع على إعادة الثقة، وأكدنا لهم أننا ورائكم، كما طالبناهم بتجنب الأخضاء مستقبلا”.

ورفض غوتي إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب البذلة السوداء بعد فضائح الثنائي حلالشي وصخراوي قائلا: ”

“الحكم عليه أن يتخذ قراراه في جزء من الثانية، أعدنا لقطات الفيديو الخاصة باللقاءات السابقة، والحكام إعترفوا بأخطائهم”.

ورفض “غوتي” فرض عقوبة سنة كاملة على الحكمين “حلالشي وصخراوي” بعد الأخطاء التحكيمية المرتكبة في مباراة غالي معسكر وشبيبة سكيكدة قائلا:

“لا يمكن أن أكون ديكتاتور، هناك قانون يحمي الحكام من طرف المكتب الفيدرالي السابق ولهذا عاقبنا حلالشي وصخراوي شهر واحد فقط”

وأضاف: ” يوم 15 فيفري سيتم إمتثال حلالشي وصخراوي أمام المكتب الفيدرالي وهو من سيقرر، وهو نفس الشيء بالنسبة للحكم عوينة الذي تم معاقبته بـ8 مباريات وتم تقليصها إلى 4 مباريات”.