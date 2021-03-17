غوتي: “لهذا السبب نتلقى انتقادات عديدة في مباريات بارادو”

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، محمد غوتي، سبب الانتقادات العديدة التي تتلقاها هيئته بخصوص مباريات نادي بارادو.

وصرح غوتي، لتلفزيون “النهار”: “نتلقى انتقادات عديدة، في معظم مباريات نادي بارادو، بسبب علاقة هذا الأخير برئيس الفاف خير الدين زطشي”.

وأضاف: “هذا الفريق لا يحتاج لمساعدة الحكام، ومن الطبيعي أن يخطأ الحكام، ولو كنا نملك “الفار”، لتفادينا هذه الأخطاء”.

وتابع محمد غوتي: “بالنظر للعدد الهائل من المباريات التي تلعب في كل جولة، والأخطاء التي يرتكبها الحكام، أعتبر أن نسبة الأخطاء المرتكبة قليلة”.