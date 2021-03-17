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غوتي: “لهذا السبب نتلقى انتقادات عديدة في مباريات بارادو”

الرياضة
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غوتي: “لهذا السبب نتلقى انتقادات عديدة في مباريات بارادو”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، محمد غوتي، سبب الانتقادات العديدة التي تتلقاها هيئته بخصوص مباريات نادي بارادو.

وصرح غوتي، لتلفزيون “النهار”: “نتلقى انتقادات عديدة، في معظم مباريات نادي بارادو، بسبب علاقة هذا الأخير برئيس الفاف خير الدين زطشي”.

وأضاف: “هذا الفريق لا يحتاج لمساعدة الحكام، ومن الطبيعي أن يخطأ الحكام، ولو كنا نملك “الفار”، لتفادينا هذه الأخطاء”.

وتابع محمد غوتي: “بالنظر للعدد الهائل من المباريات التي تلعب في كل جولة، والأخطاء التي يرتكبها الحكام، أعتبر أن نسبة الأخطاء المرتكبة قليلة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972767

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