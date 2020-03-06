غوتي: “من يقول أن التحكيم يتواجد كرهينة عليه تقديم الدلائل”

رد رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، على منتقدي سلك التحكيم، متحديا إياهم بتقديم دلائل تثبت أن التحكيم يتواجد كرهينة في يد بعض الأشخاص.

وصرح غوتي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “من يقول أن التحكيم يتواجد حاليا كرهينة ما عليه إلا تقديم الدلائل، وأسماء الأشخاص”.

وأضاف: “هذه التصريحات هي بكل بساطة عبارة عن حملة انتخابية، ولا تفسير آخر لها، وهذا بالنظر لتواجد رئيس الفاف في نهاية عهدته”.

وتابع: “ألم يكن نادي بارادو ضحية لبعض القرارات التحكيمية، أين تم حرمانه من ضربة جزاء في البطولة وتم بعدها معاقبة الحكم”.

وأردف غوتي: “هناك أطراف تتبع الأخطاء التحكيمية فقط، ولا تتحدث عن الأشياء الإيجابية على غرار عدد الحكام الشباب الذين تم الإعتماد عليهم هذا الموسم”.

وأضاف: ” أنا جد متأسف للحملة التي تشن في كل مرة ضد الحكام، هناك عدة حكام شباب تألقو هذا الموسم ولا يتم تشجيعهم، أو الحديث عن الأشياء الإيجابية التي قامو بها”.

وختم محمد غوتي: “أطالب الحكام بأن يكونو حذرين، وأكثر تركيز في المباريات المتبقية من البطولة، لأنها ستكون جد صعبة”.