دعا رئيس لجنة التحكيم محمد غوتي، الحكام الوطنيين لضرورة إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا في ذات الوقت دعم الإتحادية لهم خلال بقية للموسم الجاري.

وصرح محمد غوتي، عقب اجتماعه بالحكام الوطنيين بمركز سيدي موسى، “إجتمعنا بالحكام لتأكيد مساندتنا لهم وتحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وأضاف: “أوضحنا للحكام أنهم محميين من الإتحادية، رغم الإنتقادات المسلطة عليهم، وهذا للرفع من معنوياتهم لتأدية مهامهم على أكمل وجه مستقبلا”.

وتابع: “لمسنا روح المسؤولية لدى الحكام خلال هذا الإجتماع، وأبدو إستعدادهم لتحسين آدائهم أكثر لإنهاء الموسم بأحسن صورة ممكنة”.

من جهته صرح مختار أمالو: “هذا الإجتماع جاء لتوعية وتحسيس الحكام، بالتحديات المقبلة، رغم آدائهم لمستوى جيد خلال مرحلة الذهاب”.

وتابع: “لاحضنا تأثر بعض الحكام بالإنتقادات الموجة إليهم، رفعنا من معنوياتهم، ونحن متأكدون من تحسن الأوضاع في بقية الموسم الجاري”.