“غوراديولا” يمنح ثقته لمحرز ويُقربه من إنجاز تاريخي

منح “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” ثقته للدولي الجزائري، رياض محرز، مُقررا إستدعاءه لمُباراة “الكوميونيتي شيلد”، عشية اليوم الأحد.

وسيتواجد صاحب القدم اليُسرى السحرية في المجموعة المعنية بمواجهة “ليفربول” ومحمد صلاح، على أرضية ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”.

ويأمل الجناح الطائر أن يُساهم في تحقيق “السكاي بلوز” للفوز، وفي نفس الوقت مواصلة كتابة التاريخ بتتويج سادس في 2019.

وأحرز إبن سارسال جميع الألقاب المحلية الممكنة مع فريقه خلال الموسم المُنقضي، قبل أن يتوج مع الخضر بالكان في مصر.

ونُشير في الأخير بأن قائد المنتخب الوطني مُرشح للبقاء بديلا، خاصة وأنه لم يُشارك في التحضيرات الصيفية مع زملائه.

ويعاني نجم ليستر سيتي السابق حالة من الإرهاق الشديد، ولكنه فضل التضحية والعودة مُبكرا لمواصلة حصد الألقاب.