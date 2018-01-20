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غوركوف :”أدغال إفريقيا صعبة على المُحترفين”

الرياضة
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غوركوف :”أدغال إفريقيا صعبة على المُحترفين”
بقلم إسماعيل عشاش

عدّد “كريستيان غوركوف” الأسباب التي تجعل المنتخب الوطني غير قادر على التألق داخل أدغال إفريقيا، وهذا رغم الإمكانيات الكبيرة للاعبيه.

وصرح المُدرب الأسبق للخضر لموقع “غول” :”مُشكلة الجزائر، هو أن مُحترفيها غير قادرين على تطبيق طريقة لعبهم في إفريقيا السوداء”.

وأضاف :”في إفريقيا الملاعب سيئة، ولاتستطيع القيام بثلاث تمريرات مُتتالية، وهو مايؤثر على الجزائريين خاصة وأنهم متُعودون على الأرضيات الأوروبية”.

وختم :”بالنسبة لمنتخب مثل الجزائر، يبحث دائما عن بناء اللعب والإحتفاظ بالكرة لأطول فترة، فإن الظروف الإفريقية مُعوق كبير له”.

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