غوركوف “أمور أتعبتني وأجبرتني على التوقف في تدريب الخضر”

كشف الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف أسباب مغادرته العارضة الفنية لـ “الخضر” في وقت سابق رغم فترته الزاهية.

وقال كريستيان غوركوف في تصريح للإذاعة الفرنسية الدولية “RFI” : “مشاكل وأمور أجبرتني على التوقف رغم أني كنت مستعد للبقاء لتكملة مشروعي “.

وأضاف المدرب الفرنسي غوركوف “طرحت مشاكل لتطوير اللعبة الجماعية للمنتخب في الأجواء الإفريقية بحكم أننّا نواجه لاعبيه يملكون صفات رياضية رائعة”.

وختم غوركوف عن قرار الرحيل “لم يكن الآمر سهلا، كانت هناك قضايا لوثّت بعض الشيء المحيط، لقد أرهقتني، و اضطررت إلى التوقف”.

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