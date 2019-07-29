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“غوركوف”: “السنغال أفضل فريق في إفريقيا” !

الرياضة
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“غوركوف”: “السنغال أفضل فريق في إفريقيا” !
بقلم أمير بهلول

قلّل المدرب الفرنسي “كريستيان غوركوف” من قيمة فوز الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019 وأكد أن “السنغال” أفضل فريق في القارة السمراء.

وقال “غوركوف” في تصريحاته: “الوصول لنهائي كأس إفريقيا بحد ذاته إنجاز، عليهم نسيان الخسارة أمام الجزائر”.

وأضاف: “المنتخب السنغالي خسر مباراة النهائي عكس تيار المباراة، لكن هذا المنتخب يزخر بالكثير من المؤهلات والإمكانيات”.

وتابع: “لعبت أمام المنتخب السنغالي لما كنت مدربا للمنتخب الجزائري ونجحت في الفوز، لكني كنت متيقن أن السنغال تملك جيلا مميزا من اللاعبين”.

وختم كلامه: “السنغال قد تكون أفضل منتخب في إفريقيا لأنها تملك الكثير من الإمكانيات والمؤهلات في التشكيلة ولديها مدرب مميز”.


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