غوركوف :”عشت لحظات رائعة مع الخضر وبراهيمي كان استثنائيا”

كشف الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف أنه يملك ذكريات جميلة جدا مع المنتخب الوطني أثناء تسلّمه العارضة الفنية في وقت سابق.

وقال كريستيان غوركوف في تصريح للإذاعة الفرنسية الدولية “RFI” الذي نقله “جون أفريك” اليوم الاثنين :” لدي ذكريات جيّدة مع اللاعبين، كان لدينا نفس الإحساس اتجاه كرة القدم وكان المنتخب أكثر من رائع”.

كما أضاف غوركوف “بصراحة، لقدم أحببت كثيرا ياسين براهيمي، كان استثنائيا من الناحية الفنية،”.

واردف مدرب نانت سابقا “تعرّفت على مهدي لحسن، لقد كان في نهاية مسيرته الرياضية، وتأسفت لأني لم اعرفه من قبل، كان شخص ذكي جدا”.

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