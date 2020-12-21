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غور ماهيا يشن حربا نفسية على أبطال الجزائر!

الرياضة
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غور ماهيا يشن حربا نفسية على أبطال الجزائر!
بقلم إسماعيل عشاش

شن نادي غور ماهيا الكيني، حربا نفسية على شباب بلوزداد، قبل 48 ساعة عن المواجهة التي ستجمعهما في إطار رابطة الأبطال الإفريقية.

وأعلن الفريق الكيني في الساعات الماضية، بأنه قدم طلبا للكاف من أجل نقل مُباراته أمام السياربي، لبلد محُايد وتغيير تاريخها.

وتحجج مُنافس بطل الجزائر، بإنعدام الرحلات، ولم يتواجد في العاصمة، ظهر اليوم مثلما كان متوقعا.

وكشف مدير القطب التنافسي للسياربي، توفيق قريشي، بأن إدارته قامت من جهتها باللازم من أجل حماية مصالحها.

ووجهت إدارة الشباب مُراسلات رسمية للإتحاد الجزائري والكاف، من أجل إعلامها بعدم وصول الكينيين الى الجزائر.

ويبحث أشبال المدرب فرانك دوما، عن مواصلة عروضهم القوية خلال الموسم الجاري، ووضع خطوة في دور المجموعات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937743

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