غوغل تتيح لمستخدميها حذف صورهم غير المرغوب فيها

أطلقت غوغل أدوات خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في إزالة أو نشر الصور الشخصية غير المرغوب في إتاحتها عبر الإنترنت.

وحسب صحيفة The Guardian البريطانية، ستتاح للمستخدمين فرصة إزالة الصور التي لا يوافقون على نشرها. والصور الصريحة التي لم يعودوا يرغبون في ظهورها في عمليات البحث.

ويقتضي التحديث أنه حتى إذا أنشأ الفرد محتوى صريحاً لنفسه ونشره على أحد مواقع الويب. ثم لم يعد راغباً في إتاحته في عمليات البحث، فإن بإمكانه أن يطلب حذفه من بحث غوغل.

ويتضمن كذلك التسهيل على المستخدمين في تقديم استمارات الطلب بهذا الخصوص.

وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية. لكنها لن تسري على الصور التي لا يزال المستخدمون ينشرونها ويسوِّقونها بنشاط.