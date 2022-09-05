غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من رسالة مشؤومة

أصدرت شركة “غوغل” بيانا تحذيريا لفائدة ملايين المستخدمين لنظام أندرويد. وحذرت غوغل من “رسالة مشؤومة”، يجب الانتباه إليها لتجنب اختراق هواتفهم.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، بتعلق التحذير أن بالأشخاص، الذين يستخدمون “غوغل كروم” على جهاز أندرويد الخاص بهم.

مضيفا أن “غوغل” استهدفت بالأساس الأشخاص الذين يزورون “المواقع غير الآمنة”، وذلك لمساعدتهم على تجنب الاختراق.

وجاء في البيان: “حين ستزور هذه المواقع ستصادفك رسالة “الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة”. أو “يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة”. أو “موقع مريب”. هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج مشبوهة على جهازك”.

وأضاف البيان: “إذا كنت متأكدا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير. يمكنك النقر فوق -التفاصيل-، متبوعة بـ-زيارة هذا الموقع غير الآمن-“.

وتابعت غوغل: “تحاول بعض المواقع خداعك لتنزيل برامج ضارة بإخبارك أن جهازك يحتوي على فيروس.. احرص على عدم تنزيل أي من هذه البرامج”.

وذكرت “الصن” أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة “فكِّر كثيرا قبل رفضها أو اختيار المتابعة”.