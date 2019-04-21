“غوغل” تحذف العديد من تطبيقات أندرويد الشهيرة من متجرها الإلكتروني

كشف المتجر الإلكتروني “غوغل بلاي”، العامل على نظام تشغيل أندرويد، عن حذفه لعدد كبير من التطبيقات، يستخدمها الملايين من الناس.

وذلك بعد عمليات احتيال إعلانية واسعة النطاق تورطت فيها هذه التطبيقات، وفق ما نقله موقع “جادجيت 360” التقني المتخصص

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية حذفها عدد كبير من التطبيقات، من متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي” العامل على نظام تشغيل “أندرويد”، يستخدمها الملايين.

وأوضح الموقع أن تلك التطبيقات تتعمد أن يضغط المستخدم على إعلانات حتى عندما لا تعمل تلك التطبيقات على هواتف المستخدمين.

ما يجعلها في الأخير تستنزف البطارية وتستهلك البيانات الخاصة بالمستخدم، حيث رصدت غوغل نحو 5 آلاف تطبيق شهير متورط، تابع للشركة “ديو غروب” الصينية.

وقالت إن أبرز تطبيق تم رصده بأنه يستهلك بطارية وبيانات المستخدم هو تطبيق “سيلفي كاميرا”، والذي تم تحميله نحو 50 مليون مرة.

هذا الى جانب تطبيقات أخرى مثل: “أومني كلينر”، و”رام ماستر”، و”سمارت كوولر”،

في حين اكتشفت غوغل أن تطبيق “سامسونغ تي في ريموت كنترول”مثلا، يسجل أيضا الأصوات المحيطة بالتليفزيون، الذي يتم تفعيل التطبيق معه من دون علم المستخدم.