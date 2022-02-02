غوغل تحظر تطبيق أندرويد خطير.. اخذفه على الفور!

أصبح مستخدمو “أندرويد” مجبرون على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير يمكن أن يسرق التفاصيل المصرفية الشخصية. كما أصدر التحذير العاجل من قبل فريق الأمان في Pradeo، الذي وجد تطبيقا مشهورا يسمى “2 FA Authenticator” . قادرا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة “أندرويد” بعد تنزيله.

وما يجعل هذا التهديد أسوأ هو أن هذه الأنواع من التطبيقات يعلن عنها بالفعل. على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.

كما يقوم 2 FA Authenticator بالعكس تماما مع إصابة الأجهزة بخلل يسمى Vultur . حيث أن هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات المالية وسرقة الأموال من الحسابات المصرفية.

في حين يعد التهديد خطيرا للغاية لدرجة أنه بمجرد تنبيه غوغل بالمشكلة الأسبوع الماضي، حظرت التطبيق على الفور.

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كما لا تزال التهديدات قائمة، أي شخص قام بالفعل بتثبيت هذا البرنامج لا يزال معرضا للخطر،لذا من الضروري حذفه على الفور.

وفي حديث عن التهديد، قال Pradeo “اكتشف الباحثون تطبيقا خبيثا للهاتف المحمول اسمه 2FA Authenticator”. “وزّع على “غوغل بلاي” وثبت أكثر من 10 آلاف مرة”. و”يستفاد منه بواسطة مجرمي الإنترنت لتثبيت برامج ضارة سرا على الأجهزة المحمولة”.

في حين جاء التهديد الأخير بعد اكتشاف خطأ آخر BRATA، يصيب الهواتف ولا يسرق الأموال فحسب. بل يمسح الجهاز بأكمله لتجنب تعقبه.