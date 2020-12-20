غوغل تختار 15 شركة ناشئة من عدة دول لتقدم لها تكوينا إفتراضيا

ستختار الشركة الأمريكية “غوغل“، ما بين 10 إلى 15 شركة ناشئة، لتقدم لها 3 أشهر من التكوين والتوجيه الإفتراضي.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى الجزائر، فقد قامت الشركة بتوسيع برنامج مسرعة الشركات الناشئة.

وسيشمل البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الجزائر.

و ستختار “غوغل” ما بين 10 إلى 15 شركة ناشئة من المنطقة لتقدم لها 3 أشهر من التكوين، بدءًا من جانفي 2021.

وتقدم غوغل برامج مسرعة الشركات الناشئة للعديد من الفئات، بالإضافة إلى العديد من المناطق الجغرافية.

وأشار البيان، إلى إن آخر أجل لتقديم الترشحات هو الـ31 ديسمبر.

وتتضمن الشروط أن تكون الشركات التكنولوجية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالإضافة إلى أن تكون هذه الشركات قد جمعت التمويل الأولي، حسب ذات البيان.