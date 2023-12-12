غوغل تكشف عن أكثر الأخبار والأسماء المبحوث عنها خلال 25 عامًا

احتفلت شركة Google بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها هذا العام. وبالتالي تحتفل بمرور 25 عامًا من عمليات البحث حول العالم.

ولتوضيح هذه الذكرى السنوية، نشرت الشركة ملخصًا للاتجاهات التي ميزت محرك البحث الخاص بها على مر السنين.

الأفلام، ولاعبو كرة القدم، وألعاب الفيديو، أو حتى سلالات الكلاب: الملخص، الذي نُشر يوم الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول. يأخذ نظرة واسعة.

كانت بعض الاتجاهات بمثابة نماذج للمثابرة: كريستيانو رونالدو، على سبيل المثال. لم يتم إقصاؤه مطلقًا من تصنيف لاعبي كرة القدم الأكثر رواجًا منذ عام 2007. باستثناء هذا العام 2023، من خلال الفوز بالكرة الذهبية المتعددة واللاعب السابق في كأس العالم. باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

من الواضح أن الأفلام وألعاب الفيديو الأكثر بحثًا هي أكثر تنوعًا. تعود بعض التراخيص الكبيرة، مثل Avengers أو Fast and Furious، بانتظام. ولكن تتميز السنوات أيضًا بإصدارات لمرة واحدة.

انتصار صغير للملحمة الرومانسية-مصاصي الدماء للمراهقين (السابقين)، Twilight. التي ظلت رائجة لمدة ست سنوات، بين عامي 2008 و2013، بينما تم إصدار أربعة أفلام فقط.

أما بالنسبة للمسلسلات، فقد ظل مسلسل الرسوم المتحركة The Simpsons في صدارة الترتيب -أو تقريبًا- منذ ولادة محرك البحث. قبل أن يتفوق عليه عام 2013 مسلسل الخيال الخيالي Game of Thrones الذي يعود للقرون الوسطى على شبكة HBO.

في نهاية المواسم التسعة التي تتكون منها، نجد فائزين لمرة واحدة، غالبًا من Netflix: Strangers Things أو Wednesday أو Squid Game.

لم يكن من المستغرب أن تتصدر لعبة فيديو البناء Minecraft. الأكثر مبيعًا في التاريخ، لمدة عشر سنوات، صدارة الألعاب الأكثر بحثًا.

يدرج Google أيضًا فئة الرسوم المتحركة للأطفال، والتي توضح التراجع البطيء ولكن المؤكد لمسلسل Teletubbies الشهير. على رأس القائمة لمدة خمس سنوات، كانوا يخسرون بعد ذلك مكانًا واحدًا سنويًا حتى يختفوا تمامًا، ويطيح بهم بن 10 وسبونج بوب.

المسترد الذهبي، البلدغ، والراعي الألماني هي أيضًا سلالات الكلاب الثلاثة التي تميزت بالاتجاهات منذ عام 1999. إذا سيطرت كلاب البولدوغ إلى حد كبير على الترتيب منذ عام 2005، فقد بدأت تتفوق عليها كلاب شيبا إينو، وكلاب البودل، وكلاب الهاسكي.

أخيرًا، وعلى نحو غير متوقع، لا يترك جوجل محبي الطعام جانبًا ويقدم أيضًا ملخصًا لأنواع الصلصات الأكثر طلبًا. إنها صلصة الطماطم الكلاسيكية والآمنة التي اتفق عليها الجميع إلى حد كبير منذ عام 2004.