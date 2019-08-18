“غوغل كروم” يتعرض لأكبر عملية اختراق في تاريخه!

كشفت تقارير صحفية، على ما وصفته بأكبر خطر يواجه مستخدمي الأنترنيت، ومتصفح “غوغل كروم”.

وأوضح تقرير لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إن متصفح “غوغل كروم”، تعرض لأكبر اختراق في تاريخه.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الإختراق الذي مس “غوغل كروم”، جعل نسبا كبيرة من كلمات المرور للمستخدمين، مخترقة وغير آمنة.

ونتجت عملية الإختراق هذه، عندما طرحت شركة “غوغل”، تحديثا في فيفري الماضي، لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات فحص دقيقة لحساباتهم.

وأضاف التقرير، الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أن نحو 4 مليون كلمة مرور، تعرضت للاختراق، بسبب ذلك التحديث الذي طرحته “غوغل”.

ومن جهتها، قالت شركة “غوغل”، أن عمليات الاختراق مست 650 ألف شخص، فيما لا تزال 316 ألف كلمة مرور، غير آمنة، لحد الساعة.

ولكن الصحيفة، قات إن “غوغل”، لم تشر إلى أن معظم الحسابات المخترقة، تابعة لمؤسسات مالية وحكومية كبرى، ومواقع للتسوق، ومعلومات بنكية.

وقات “غوغل”، إنها طرحت تحديثا جديلا لعلاج تلك الثغرة، وستبعث من خلاه برسالة خاصة إلى المستخدم المتضرر، تطالبه بضرورة تغير كلمة المرورّ، لأخرى أكثر تعقيدا.