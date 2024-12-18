“غوغل مابس” يكشف عن طريق الخطأ صورة شخص يضع جثة في صندوق السيارة

تمكنت وظيفة التجوّل الافتراضي في خرائط Google في إسبانيا، من توفير عنصر حاسم للسلطات. للتعرف على قاتل الرجل الذي كان مفقودًا لعدة أشهر.

كما ذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية اليومية اليوم الأربعاء. فإنه بفضل الصورة التي التقطتها خرائط غوغل، تم التعرف على قاتل رجل كان مفقودًا لعدة أشهر.

وحسب ذات الصحيفة، فبعد تحقيق دام عدة أشهر، عثرت السلطات المحلية على جثة رجل من أصل كوبي في الأربعينيات من عمره. مقطعة الأوصال في مقبرة قريبة، قبل الإعلان عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في 17 ديسمبر: زوجته ورجل. في مدينة تاجويكو. وتم الإعلان عن اختفاء الضحية في نوفمبر 2023.

وكما تشير الطبعة الإسبانية لموقع 20 Minutes، إذا كانت هناك أدلة أخرى مكنت من الاشتباه في الشخصين. ولا سيما التنصت على الهاتف، فإن صورة المشتبه به وهو يضع حقيبة كبيرة في صندوق سيارة حمراء تشكل قطعة مهمة .

وإذا كانت التفاصيل المحيطة بالقضية لا تزال محدودة، فقد انتشرت الصورة بالفعل على شبكات التواصل الاجتماعي. حيث تمت مشاهدته على تويتر عدة ملايين من المرات.

وفقًا للنتائج التي توصلت إليها شركة Tech&Co، تم إخفاء المشتبه به أخيرًا بواسطة خرائط Google بعد ظهر يوم 18 ديسمبر.