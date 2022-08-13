غوغل يتوقف على الإجابة عن الأسئلة السخيفة

أعلنت شركة غوغل، عن عزمها على التوقف عن تقديم إجابات ردا على الأسئلة السخيفة.

وحسب صحيفة الجارديان، هذا يعني أن المستخدمين يجب أن يروا عددًا أقل من الإجابات على أسئلة مثل “متى اغتال Snoopy Abraham Lincoln؟”.

والتي كانت الخدمة تستجيب لها بمرح، معطية إجابة بها التاريخ الصحيح، ولكن القاتل الخطأ بناءا على السؤال.

وقال رئيس قسم البحث في الشركة، باندو ناياك: “من الواضح أن هذه ليست الطريقة الأكثر فائدة لعرض هذه النتيجة. لقد دربنا أنظمتنا على التحسن في اكتشاف هذه الأنواع من المقدمات الخاطئة. والتي ليست شائعة جدًا.

مضيفا: “ولكن هناك حالات لا يكون فيها من المفيد إظهار مقتطف مميز. لقد قللنا من تشغيل المقتطفات المميزة في هذه الحالات بنسبة 40 بالمائة مع هذا التحديث”.

وفي عام 2017 ، اتُهمت الشركة بنشر “أخبار كاذبة” بعد مقتطف مميز للاستعلام “هل يخطط أوباما لانقلاب؟”.

مما أدى إلى قيام مساعدها الصوتي بإخبار المستخدمين بمرح: “ربما يخطط أوباما في الواقع لانقلاب شيوعي في نهاية ولايته في عام 2016. بعد أن عثر على المعلومات على موقع مؤامرة.