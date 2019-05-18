“غوغل” يحتفل اليوم بعيد ميلاد “عمر الخيام”

في ذكرى عيد ميلاد عمر الخيام الـ 971، إحتفل محرك البحث العالمي “غوغل”، اليوم السبت، بالفيلسوف المسلم على طريقته الخاصة.

حيث وضع على صفحته الرئيسية صورة للشاعر المشهور، في يوم عيد ميلاده الذي يوافق 18 من شهر ماي.

وكان عمر الخيام فيلسوف وشاعر فارسي مسلم، ولد في مدينة نيسابور، في خراسان، إيران ما بين 1038 و1048 م.

إذ يعد أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، وهو صاحب الرباعيات المشهورة.

كما تُرجمت أشعاره إلى العديد من اللغات العالمية.

وتوفي فيها ما بين 1123 و1124 م، تخصص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.