غوغل يحتفل بالذكرى 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية أحمد زكي

احتفل موقع البحث الأشهر في العالم “غوغل”بمناسبة عيد ميلاد امبراطور السينما العربية احمد زكي الـ71 وهذا بوضع صورة له على موقعه.

يذكر أن الفنان أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

و يعتبر الفنان الراحل أحمد زكي من أهم الوجوه التي صنعت السينما العربية وليس المصرية فقط بأدواره المختلفة، وهو الذي قام بأداء أدوار أشهر الرؤساء المصريين .

وبدأ أحمد زكي، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية “العيال كبرت” عام 1978، و قبلها مشاركة في أشهر مسرحية “مدرسة المشاغبين”، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيون.

أول أفلامه كان “أبناء الصمت” عام 1974، وفي عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها “الإسكندرية ليه؟” وهو من إخراج يوسف شاهين.

وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له.

حصل أحمد زكي، على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.