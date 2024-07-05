“غوغل” يحتفل بذكرى إستقلال الجزائر

إحتفل اليوم الجمعة، محرك البحث العالمي الشهير “Google”، بالذكرى الـ62 المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب لدى الجزائر.

وقام المحرك الأمريكي، بوضع ملصقة على واجهته في الأنترنت فيها العلم الجزائري وهو يرفرف وتحته شريط أخضر. يدل على أحد ألوان علم الجزائر، بالإضافة إلى سُحب يتوسطها العلم الجزائري.

للإشارة، فإن هذا المحرك العالمي ككل عام وفي كل مناسبة وطنية كبيرة لدى الجزائر. يستذكرها بلافتة إحتفالية على غرار أول نوفمبر ذكرى إندلاع الثورة.