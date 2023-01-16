غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار

احتفل محرك البحث غوغل بذكرى ولادة الفنانة المصرية كريمة مختار التي تصدرت الترند على محرك البحث.

وولدت كريمة مختار واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، في 16 جانفي من العام 1934 وتوفيت في 12 جانفي 2017.

واشتهرت كريمة مختار بشخصية الأم الفاضلة التي أبدعت بتقديمها في أغلب أعمالها.

وعملت مع بابا شارو في برامج الأطفال الاذاعية في بداية مشوراها، وحصلت على فرصة الالتحاق بمجال السينما بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش.

وكانت أول تجربة سينمائية لها من خلال فيلم “ثمن الحرية” عام 1964.

كما قدمت الراحلة الكثير من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور، فقدمت شخصية “زينب هانم جاد الله” في مسرحية “العيال كبرت” الشهيرة.

كما حصلت على لقب شخصية “ماما نونا” التي قدمتها في مسلسل “يتربى في عزو” في العام 2007. والذي تؤدي فيه شخصية والدة “حمادة عزو” التي قدمها يحيي الفخراني.

ومن أقرب الأفلام إلى قلبها فيلم “الحفيد” الذي جسدت فيه دور الأم زينب، لأنه يرصد فترة مهمة في حياة مصر الاجتماعية.

لطالما كانت “ماما نونا” محط إشادة ونموذج للأم المصرية من قبل النقّاد.

وكان الإعلامي وابن الراحلة معتز الدمرداش قد كشف عن بعض صفات والدته. مؤكداً بأنها لم تكن تعرف “الحال المايل”.

وتتميز شخصيتها بالحنان والطيبة في كل شيء، لكن أمام المبادئ والقيم فهي شخصية أخرى تماماً.

كما أشار إلى ان والدته كانت سيدة اجتماعية جداً وتعشق العائلة ولا تحب حفلات الوسط الفني.

واعترف بأن كريمة مختار كانت صارمة في تربيته مع أخيه ولكن وقت اللزوم فقط.

ولدى الراحلة أربعة أولاد من زوجها نور الدمرداش وهم: معتز الدمرداش، هبة الدمرداش، أحمد الدمرداش وشريف الدمرداش.