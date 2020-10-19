غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش الـ110

ككل مرة، يخصص موقع غوغل، عملاق محركات البحث في الإنترنت، صورته الأولى لأهم حدث في ذلك اليوم.

ووضع الموقع اليوم الاثنين، صورة للفنان فريد الاطرش مع عوده رفيف دربه.

و جاء احتفال الموقع بالذكرى الـ110 لميلاد الفنان الراحل الذي ولد بسورية بلده الاصلي.

ووضع غوغل على صفحته الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط صورة كاريكاتورية للفنان الراحل وهو ممسك بآلة العود، الذي كان جزءا أساسيا من حياته الفنية.

وولد الأطرش، السوري الأصل، في 19 أكتوبر 1910، ورحل على عالمنا في 26 ديسمبر 1974.

وكتب غوغل في صفحة تعريفية عن الأطرش أنه يتحفي بذكرى مرور 110 أعوام على مولد الموسيقار والمغني والمنتج السينمائي والممثل.

وينظر إلى فريد الأطرش على نطاق واسع على أنه واحد من أعظم فناني عصره في العالم العربي.

وترك “بلبل الشرق” إرثا فنيا كبيرا، من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.

وبدأ مشواره الفني في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان يؤدي بانتظام في الإذاعة المصرية.

ومن أبرز أغانيه: “الحياة حلوة” ،”يا حبايبي يا غايبين”،”حياة عنيكي” ،”فوق غصنك يا ليمونة” ،”ساعة بقرب الحبيب” و “ياعوازل فلفلوا”.