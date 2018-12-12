“غوغل” يحتفل بميلاد الفنانة الجزائرية “باية محيى الدين”

احتفل اليوم محرك البحث الأشهر عالميا غوغل، بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الجزائرية باية محيى الدين.

واسمها الحقيقي فاطمة حداد محي الدين، التي تعتبر علامة مميزة في الفن التشكيلي بالعالم العربي.

بدأت باية الرسم ولم تكمل عامها الـ13، وقد نشرت مجلة فوجى صورتها وكان عمرها لا يتجاوز الـ16 عاما.

واهتم بها النحات الفرنسي جون بيريساك، وعرض رسوماتها على إيمى مايغت، حيث كان يعمل مؤلفًا ومنتج أفلام معروف في ذلك الوقت.

إلى أن تم عرض أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسي بباريس عام 1947، حيث نالت أعمال باية نجاحا كبيرا.

كما أعجب الجمهور بفنها البدائي العفوي، واهتم بها الفنان بابلو بيكاسو وطلب منها مرافقته لتعليمها الرسم وأصوله.

وفي عام 1963 اشترى المتحف الجزائري أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيى الدين عن الرسم.

وتم عرض جميع أعمالها في الجزائر وباريس والعالم العربي، والكثير من أعمالها محفوظ في لوزان بسويسرا.

والجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الجزائرية من مواليد 12 ديسمبر 1931 في برج الكيفان، وتوفيت ببلدة البلدية عام 1988