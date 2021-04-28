“غوغل” يحتفل بميلاد الفنان نور الشريف

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت “غوغل”، اليوم الأاربعاء 28 أفريل بالذكرى الـ75 لميلاد الممثل الراحل نور الشريف، أحد أيقونات الفن في مصر و الوطن العربي.

ونشر “غوغل” على صفحته الرئيسية 3 صور لابرز ثلاث شخصيات جسدها الراحل في مسيرته الفنية، التي امتدت لنحو 40 عاما.

عملاق التمثيل نور الشريف ولد في 28 أفريل 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل أن يتحول إلى مجال التمثيل.

وجاءته فرصته الأولى في عالم السينما حين لفت انتباه المخرج الشهير حسن الإمام، فأسند إليه دورا في فيلم “قصر الشوق” عام 1966.

وعرف الشريف باهتمامه بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،

وجسد دور الفنان الفلسطيني ناجي العلي في فيلم حمل نفس الاسم، كما جسد دور الكاتب توفيق الحكيم في فيلم “عصفور من الشرق”.

وعلى الشاشة الصغيرة قدم الشريف مجموعة متنوعة من الأعمال، فقدم الدراما التاريخية في “عمر بن عبد العزيز” و”هارون الرشيد”.

كما قدم القصص الاجتماعية في كل من “لن أعيش في جلباب أبي”، و”عائلة الحاج متولي”، كما قدم ثلاثية “الدالي”.

وكانت آخر أعمال الشريف الفنية الفيلم السينمائي “بتوقيت القاهرة”، الذي نال جائزة مهرجان وهران السينمائي عام 2015.

وتوفي نور الشريف في 11 أوت عام 2015.