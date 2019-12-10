غوغل يحيي ذكرى إحدى أساطير الغناء العراقي

إحتفل موقع غوغل العالمي على منصته الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بالفنانة العراقية الراحلة عفيفة اسكندر الملقبة بمطربة الملوك، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها 98 سنة.

وولدت الفنانة الراحلة عزيزة اسكندر، في العاشر من ديسمبر 1921 بالموصل.

وهي من عائلة مثقفة فنيا، فوالدتها ماريكا دمتري، كانت تعزف على أربع ألآت موسيقية ومغنية، وهي أول من شجعها على الغناء.

وبدأت الفنانة مشوارها الغنائي بعمر الخمس سنوات، وأول أغنية غنتها “زنوبة”، وتزوجت وهي في سن 12 سنة من رجل عراقي خمسيني كان عازف وفنان.

وبعد زواجها ظهرت لأول مرة على المسرح في ناد صغير بأربيل، وكانوا يسمونها “جابركلي” أي مسدس سريع الطلقات نتيجة غنائها السريع.

حوصلت على لقب “المغنية الاولى” بالعصر الملكي، فالملك فيصل الأول كان من المعجبين بصوتها، أما نوري السعيد رئيس الوزراء فكان يحضر حفلاتها كل يوم إثنين.

سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938، وابرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم يوم سعيد، مع الراحل الكبير عبد الوهاب وفاتن الحمامة، حيث غنت فيه ولكن لسوء الحظ تم حذف الأغنية بسبب طول مدة العرض.

توفيت أسطورة الغناء العراقي، عفيفة اسكندر، في الثاني من شهر أكتوبر 2012، مخلفة ورائها إرثا فنيا كبيرا.