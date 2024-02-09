غوغل يطلق تطبيق “جيميناي” القائم على الذكاء الإصطناعي التوليدي

أعلنت شركة “غوغل”، إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها “بارد” المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، اطلقت عليها اسم “جيميناي”.

وأوضحت الشركة في بيان أن التطبيق الجديد الذي سيكون قابلا للتنزيل على نظام “أندرويد”. ويمكن استخدامه بواسطة تطبيق “غوغل” على نظام “آي أو إس” “آبل”. هو خطوة أولى مهمة في تصميم برنامج مساعد حقيقي قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح عدد من وظائف مساعد غوغل الصوتي. من بينها إجراء المكالمات أو التحكم بالأجهزة الذكية.

ويتوفر تطبيق “جيميناي” اعتبارا من اليوم في الولايات المتحدة. وسيصبح متاحا للإستخدام بدءا من الأسبوع المقبل في مزيد من الدول باللغات الإنغليزية واليابانية والكورية .