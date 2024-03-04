غوغل يحتفل بعيد ميلاد الكاتبة والمغنية الجزائرية ” طاوس عمروش” .. تعرف عليها 

إحتفل محرك البحث غوغل اليوم بالكاتبة الجزائرية ” طاوس عمروش ” والمصادف لذكرى ميلادها 111 عاما.

ونشر غوغل صورة للكاتبة والمغنية الجزائرية “طاوس عمروش” بالزي الأمازيغي الجزائري التقليدي. وهي التي سجلت اسمها بأحرف من ذهب في الميدان الأدبي تقديرا لهذه المرأة. كما تعتبر من أوائل النساء المغاربيات اللواتي نشرن رواية أدبية.

وتعتبر طاوس عمروش وإسمها الكامل ماري لويس طاووس عمروش من مواليد 4 مارس 1913 في تونس. وهي من عائلة قبائلية أمازيغية إعتنقت الكاثوليكية الرومانية. وكانت الابنة الوحيدة في أسرة مكونة من ستة أبناء. حيث انتقلت عائلتها الي تونس هربا بعد اعتناقهم للكاثوليكية.

والدتها فاطمة ايت منصور كانت مغنية مشهورة في منطقة القبائل وكان لذلك اثر عظيم علي ماري في حياتها وفي أسلوبها الأدبي.

تلقت ماري دراستها الابتدائية والثانوية في تونس، وفي عام 1935، ذهبت الي فرنسا للدراسة في مدرسة المعلمين بمنطقة سيفر.

ابتداءً من عام 1936، بدأت ماري بترجمة الأغاني القبائلية بالتعاون مع شقيقها الأكبر جون عمروش ووالدتها.

وفي عام 1939، تلقت ماري في مؤتمر الانشودة في فاس منحة للدراسة في كازا فيلاسكيز في اسبانيا وهناك قامت بعمل بحث في العلاقات بين الأغاني الشعبية الأمازيغية والإسبانية.

وفي عام 1947، أصبحت أول امرأة جزائرية تقوم بنشر رواية وهي ابنة فاطمة آيت منصور عمروش وأخت جان عمروش.

وكانت روايتها الأولى عن سيرتها الذاتية بعنوان “الصفير الأسود”، وهي الأولى من نوعها التي تنشر في فرنسا بقلم مؤلفة من شمال افريقيا.

وحصلت على جائزة nom de plume باسم مارغريت-طاوس و هو اسم والدتها المسيحي. وذلك بفضل المجموعات القصصية والقصائد “الحبوب السحرية” .

وفي عام 1966 أثناء كتابتها باللغة الفرنسية كانت تغني باللغة البربرية وكان ألبومها الأول “أغاني أمازيغية من منطقة القبائل”‏ عام 1967 وقد لقي نجاحا كبيرا وهو عبارة عن مجموعة من الأغاني التراثية للقبائل البربرية مترجمة اللي اللغة الفرنسية بواسطة اخيها جون.

سجلت عدة ألبومات أخرى منها “الأغاني حفظت من النسيان”، “اجلالا الي أغنية عميقة”، “التعويذات والتأملات والرقصات البربرية المقدسة”‏، “الأغاني الأمازيغية عن الرحى والمهد” .

وتوفيت في 2 أفريل 1976 في سان ميشيل لوبسيرفاتوار بفرنسا.