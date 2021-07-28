غوغي يمضي لـ5 سنوات في شبيبة القبائل

باشر فريق شبيبة القبائل مرحلة الاستقدامات مبكرا، بعدما ضمن خدمات لاعب سريع المحمدية، أنس غوغي.

واتفق غوغي، مع مسؤولي الكناري، على كامل تفاصيل العقد الذي يربطه بالفريق، قبل أن يمضي أمس الثلاثاء، لمدة 5 سنوات كاملة.

ونجح اللاعب السابق لسريع المحمدية، والذي ينشط كمدافع محوري، في اقناع مسؤولي الشبيبة بالإمكانيات التي يتمتع بها رغم صغر سنه.

ويأمل أنس غوغي (18 عاما)، في الحصول على فرصة مع الفريق الأول للشبيبة، من أجل التألق والبروز بقميص الكناري