غولام:”أملك مدينة وزملاء يمنحونني القوة للعودة سريعا”

أبدى الجزائري والظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي، فوزي غولام، إمتنناه من الموقف التضامني لزملائه قبل بداية لقاء اليوم.

حيث نشر على موقعه الرسمي بتويتر تعليقا على الصورة التي حمل خلالها زملائه قميصه الخاص تضامنا مع غيابه لداعي الإصابة.

“أنا هادئ لأنني بجانبي زملاء غير عاديين ومذهلون في نفس الوقت، يساندونني مع مدينة بأكملها”.

“وهذا ما يمنحني القوة والرغبة للعودة في أقرب وقت ممكن، وذلك بفضل الجميع “فورسا نابولي”.

يشار إلى أن غولام تعرض لإصابة جديدة بعد أيام فقط من عودته للتدريبات النادي والتي قد تحرمه من العودة إلى غاية منتصف شهر أفريل القادم.