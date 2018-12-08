غولام:”إنه يوم خاص بالنسبة لي وأشكر كل من ساندني للعودة”

أكد “فوزي غولام” النجم الدولي الجزائري العائد للمُشاركة أمسية اليوم السبت مع فريقه “نابولي” الإيطالي سعادته بالفوز المُحقق وكذا بعودته للمنافسة بعد عام من الغياب.

وقال “غولام” لشبكة “سكاي سبورتس” بعد اللقاء:”إنه يوم مهم بالنسبة لي، لكن الأهم هو الحصول على الفوز للتحضير بشكل جيد لموقعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا”.

وعن إرتدائه شارة القائد بعد خروج إنسيني:”أنا هنا منذ عدة سنوات لذا إرتداء شارة القيادة وتمثيل هذا النادي الرائع أمر يُشعرني بالفخر”.

“أشكر النادي والطاقم الطبي على التمسك بي.. أتذكر أن زملائي إرتدوا قميصي في العام الماضي عندما أصبت وأريد أن أشكرهم”.