غولام:”تعلمت مع بينتيز الهجوم وأتّقنت مع ساري الدفاع”

أكد الظهير الأيسر لنادي نابولي فوزي غولام، بأنه لم يفكر أبدا في الرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي، في حوار مع جريدة “الماتينو”.

وصرح غولام قائلا:”الجميع يعلم أنني لم أفكر أبدا في الرحيل، الآن أنا مصاب، لكنني متفائل بعودة قوية”.

وأشار الدولي الجزائري أن الدوري الأوروبي، “اليوروبا ليغ”، من بين أهداف نابولي هذا الموسم بعد تضييع ورقة دوري الأبطال.

كما قال فوزي أيضا:”رافايال بينتيز علمني الهجوم وساري الدفاع”، مضيفا:”أمر عظيم أيضا أن تلعب إلى جانب هامسيك وإنسيني”.

في الأخير أثنى غولام على الدعم الذي يلقاه من أنصار نابولي، قائلا:”خلال الأسابيع الماضية عرفت حجم حبهم لي”.