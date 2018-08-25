غولام:”سأغادر هذه المدينة ذات يوم لكنها ستبقى في قلبي للأبد”

أعرب النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي فوزي غولام عن سعادته بالتواجد في مدينة الجنوب الإيطالي.

ونشر الظهير الأيسر للخضر أمسية اليوم السبت صورة لمدينة نابولي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق غولام الصورة بعبارة:”في يوما ما سأكون مُجبرا على مُغادرة هذه المدينة الرائعة لكن في إنتظار ذلك سأستمتع بهذا العرض.. نابولي أحبك”.