غولام:”فخور بوطني.. وأحلم بالتتويج بلقب من أجل هذه المدينة”

عبر الظهير الأيسر الدولي الجزائري “فوزي غولام” لاعبُ نادي “نابولي” الإيطالي عن فخره الشديد بإنتماءه إلى الجزائر.

وقال “غولام” اليوم الثلاثاء في حوار تلفزيوني مع قناة “لونا”:”والدي مُتعلقين جدا بالجزائر رغم عيشهم بفرنسا، أنا فخورا لأنني جزائري وأنتمي إلى هذا الوطن”.

وأضاف أفضل لاعب جزائري لسنة 2017:”بخصوص إصابتي لا أدري بالضبط موعد عودتي إلى الميادين لأن ذلك من إختصاص الأطباء وعلي العمل للعودة بقوة”.

“سأقاتل بقوة من أجل هذه المدينة ومن أجل إهداء لقب على الأقل لجمهورنا الرائع”.

“طلبت من الطبيب السماح لي باللعب إلى غاية شهر ماي وبعدها أذهب لعطلة لأشفى من الإصابة”.