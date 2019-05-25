غولام:”هدف مُهم بالنسبة لي لكن..!!”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي “فوزي غولام” سعادته بالهدف الذي وقعه سهرة اليوم السبت.
ونشر الظهير الأيسر الجزائري صورا له من لقاء “البارتينوباي” ضد “بولونيا” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وأرفق “غولام” الصور بعبارة:”هدف مُهم بالنسبة لي لكن للأسف لم يكن كافيا لتحقيق نتيجة إيجابية، كنا نتمنى إنهاء الموسم بفوز”.
Gol per me importante ma, purtroppo, non è servito: volevamo chiudere con una vittoria la nostra stagione.
But important pour moi mais malheureusement cela n’a pas suffit : nous voulions terminer notre saison par une victoire. #BolognaNapoli 3-2 🇮🇹 #SerieA 💙 #ForzaNapoli🇩🇿 #FG31 pic.twitter.com/oDjwm0P3R8
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) May 25, 2019
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