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غولام:”هدف مُهم بالنسبة لي لكن..!!”

الرياضة
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غولام:”هدف مُهم بالنسبة لي لكن..!!” غولام
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق نابولي الإيطالي “فوزي غولام” سعادته بالهدف الذي وقعه سهرة اليوم السبت.

ونشر الظهير الأيسر الجزائري صورا له من لقاء “البارتينوباي” ضد “بولونيا” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “غولام” الصور بعبارة:”هدف مُهم بالنسبة لي لكن للأسف لم يكن كافيا لتحقيق نتيجة إيجابية، كنا نتمنى إنهاء الموسم بفوز”.


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