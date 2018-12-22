غولام أساسي وأوناس إحتياطي في مواجهة فارس

دفع المدرب الإيطالي لفريق نابولي كارلو أنشلوتي بلاعبه الجزائري فوزي غولام في التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة فريق سبال في إطار الجولة الـ17 من منافسات الكالتشو الإيطالي.

هذا وشهدت التشكيلة الأساسية لفريق الجنوب الإيطالي غياب الدولي الجزائري آدم أوناس الذي سيجلس في دكة البدلاء، فيما سيكون الجزائري الآخر محمد فارس ضمن التشكيلة الأساسية لفريق سبال.

ويسعى نابولي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على سبال وخطف النقاط الثلاث، من أجل اللحاق بجوفنتوس المتصدر، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويحتل نابولي وصافة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل سبال المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.