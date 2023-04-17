غولام: “أعاني من إصابة قديمة لكن علي التحلي بالصبر لانهاء الموسم”

تحدث الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب أنجي الفرنسي، عن وضعه الصحي، بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراتهم الأخيرة أمام كليرمون فوت.

ونقل موقع “واست فرانس” الفرنسي، تصريحات غولام، أين كشف: “أعاني من إصابة صغيرة، تعود لوقت سابق”.

كما أضاف: “أحاول تسيير الوضع الحالي مع طاقم الفريق، ويتعين علينا التحلي بالصبر لانهاء الموسم”.

يذكر أن فوزي غولام، شارك أساسيا رفقة أنجي، في مواجهة كليرمون فوت، التي انتهت لصالح هذا الأخير بـ(2-1)، وغادر الملعب في الدقيقة الـ68 بداعي الإصابة.