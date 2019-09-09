غولام أمام تحد صعب في نابولي

لم يستعد الدولي الجزائري فوزي غولام، مستواه المعهود، منذ عوته من الإصابة التي أبعدته عن تشكيلة ناديه نابولي لعدة أشهر.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة نابولي لن تتوانى في إعارة فوزي غولام، في حال عدم استعادته لمستواه المعهود.

ورغم مشاركته في المباريات الأخيرة رفقة نابولي، في الدوري الإيطالي، إلا أن غولام، لم يقنع لحد الآن مسؤوليه بمستواه.

يذكر أن مدرب نابولي، سبق له الإعتماد على لعبه هايسج، في منصب ظهير أيسر، خلال غياب غولام، ما يجعل هذا الأخير أمام تحد لاستعادة مستواه ومنه مكانته.